Montella, alla guida completamente ubriaco: causa un incidente.

Continua l’attività di controllo del territorio messa in atto dal Comando Provinciale carabinieri di Avellino. In particolare, la Compagnia di Montella, nel corso di un servizio coordinato, ha denunciato un cittadino extracomunitario di 47 anni, per la violazione dell’art. 186 c.2 del Codice della Strada, per aver provocato un sinistro stradale in evidente stato di alterazione psicomotoria. Dai successivi accertamenti, l’uomo è risultato positivo al consumo di alcool oltre il limite consentito, ai previsti accertamenti, con tasso alcolemico – accertato presso una struttura ospedaliera – pari a 2,89 G/L. Al 47enne è stata ritirata la patente di guida ed è stato sequestrato il mezzo su cui viaggiava.