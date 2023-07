Avellino, tutto pronto per il 36esimo Meeting Internazionale di Atletica Leggera

Avellino si prepara ad accogliere atleti pronti a sfidarsi nelle varie discipline dell’atletica leggera, come velocità, resistenza, salto in alto, salto in lungo e lancio del peso: tutto pronto, infatti, per il Meeting Internazionale di Atletica Leggera.

Gli spettatori potranno godere di un’esperienza emozionante, ammirando le gesta dei migliori atleti del panorama internazionale.

Il programma del Meeting Internazionale di Atletica Leggera è stato attentamente curato per offrire uno spettacolo ricco pieno di emozioni. Saranno premiati i primi classificati di ogni categoria.