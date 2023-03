Avellino, una 22enne e un 38enne arrestati in flagranza di reato

Continua l’attività di controllo del territorio messa in atto dal Comando Provinciale dei

Carabinieri di Avellino su tutta la provincia, per il contrasto ai reati contro il patrimonio,

in particolare ai furti in abitazione.

A finire questa volta nella rete dell’Arma due persone di Sant’Angelo dei Lombardi

(lei 22enne e lui 38enne), arrestate in flagranza per “furto in abitazione”.

È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Sant’Angelo dei Lombardi.

Tutto è iniziato con una segnalazione al “112” da parte di una residente del luogo.

Ricevuta la notizia di un possibile furto in atto l’operatore di turno alla Centrale

Operativa ha disposto in tempo reale l’intervento di due pattuglie della locale

Compagnia.

I Carabinieri hanno sorpreso i due soggetti mentre cercavano di nascondersi nel bagno

dell’abitazione segnalata.

Condotti in Caserma, entrambi sono stati tratti in arresto e, su disposizione della

Procura della Repubblica di Avellino, sottoposti agli arresti domiciliari.

Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al 112, Numero

Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone

sospette.