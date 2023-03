Montemiletto, società civile solidale ed accogliente che mira alla massima inclusione

Il progetto si configura come un impegno concreto dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Less Onlus Consorzio Percorsi , enti del Terzo settore, dotati di un organigramma di grande professionalità, a cui vanno i ringraziamenti per il lavoro quotidiano che viene svolto per tutte le attività di accoglienza finalizzate ad ottenere la massima inclusione, al fine supportare persone in difficoltà e per favorire la creazione di una società civile solidale ed accogliente.