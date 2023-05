Avellino, violenze in città. Le parole del Sindaco Festa

“Certamente abbiamo assistito ad episodi da condannare ma non credo che ci sia un’emergenza”. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, commenta – a margine della sottoscrizione del protocollo d’intesa d’intesa tra l’Istituto Tecnico Superiore “Ermete” di Avellino e il Campus des Métiers et des Qualifications Energie et Maintenance-Grand Est di Thionville – gli ultimi avvenimenti violenti che si sono verificati in città. L’ultimo ai danni di un 17enne da parte di un gruppo di coetanei.

“L’attenzione sulla violenza è molto alta”

“E’ ovvio – aggiunge – che ogni episodio violento rappresenta un campanello d’allarme. La nostra attenzione è già molto alta, infatti sono argomenti che trattiamo spesso durante le riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, insieme a prefetto, questore, comandante dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Aumenteremo il livello di guardia”.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei prossimi eventi estivi nel centro storico e la chiusura dello spazio antistante la Dogana per via dei lavori di riqualificazione, che lo scorso anno è stato utilizzato per le iniziative senza che mancassero però lamentele da parte dei residenti per la movida, la fascia tricolore afferma: “Stiamo lavorando affinché questa estate possa essere attraente e attrattiva come quella passata. Non riscontriamo difficoltà perché l’area di cantiere è circoscritta a Piazza Amendola, quindi tutto sommato non ci saranno ostacoli per la circolazione o per il passeggio. Il problema dello scorso anno riguardava un solo local,e che ha dato fastidio. Questo ed altri avranno la nostra grande attenzione. Nel complesso, ciò che abbiamo organizzato lo scorso anno, di concerto con i commercianti, è stata una grande opportunità e novità per la città e la provincia”.

Dogana: “L’obiettivo è rispettare i tempi”

Il Comune di Avellino ha chiuso l’iter per il subentro dell’impresa “Imprecal” di Sirignano nell’appalto per la riqualificazione dell’antico edificio di piazza Amendola. “Si parte con i lavori. Abbiamo superato un ostacolo che non è dipeso da noi: la ditta che si era aggiudicata l’appalto non era all’altezza del compito – dichiara il primo cittadino – con decisionismo e tempismo siamo intervenuti escludendola e sostituendola con la seconda ditta in graduatoria. Seguiremo i lavori da vicino, l’obiettivo è rispettare i tempi”.