Avellino, il centro storico si illumina per l’Irpinia Pride

Alla vigilia dell’Irpinia Pride, il grande corteo a favore dei diritti civili che si svolgerà in città sabato 10 giugno, l’Amministrazione comunale di Avellino saluta l’evento illuminando i simboli del centro storico.

Si tratta, in particolare, della Torre dell’Orologio e della Fontana di Bellerofonte che, a partire dalla sera di domani, venerdì 9 giugno, si coloreranno al calar del sole. Un gesto, quello dell’Amministrazione, che riconferma il suo sentito supporto alla manifestazione e alle cause LGBT+ in generale e che, allo stesso tempo, vuole essere un invito collettivo ai cittadini a partecipare.

Dal forte valore simbolico sono anche le cromie scelte per i due monumenti: per l’uno, la Torre dell’orologio, le luci ad intermittenza andranno a formare i colori dell’arcobaleno, emblema della comunità LGBT+; per l’altro invece, la Fontana di Bellerofonte, le luci saranno verdi, perché verde è l’Irpinia, la terra che questa edizione 2023 del Pride intende coinvolgere in un grande abbraccio circolare, che ha il suo centro irradiatore proprio nella città capoluogo.