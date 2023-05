Benevento, a Palazzo Mosti approvato il programma triennale dei lavori pubblici.

La Giunta comunale, presieduta questa mattina dal vicesindaco Francesco De Pierro, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblico Mario Pasquariello ha proceduto all’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025.

Nella programmazione relativa all’anno 2023 sono state inserite le seguenti opere:

– Adeguamento immobili ex scuola Sannio (450.000,00 euro)

– Mobilità sostenibile terminal bus extraurbani (2.800.000,00 euro)

– Piazza Risorgimento-Area ex Collegio La Salle (3.000.000,00 euro)

– Ponte Epitaffio (250.000,00 euro)

– Sistema depurativo della città di Benevento (10.000.000,00 euro)

– Riqualificazione impianti sportivi Ferrovia (1.600.000,00 euro)

– Riqualificazione impianto sportivo via Salvemini (375.841,21euro)

– Efficientamento energetico uffici comunali (1.952.000,00 euro)

– Riqualificazione aree e spazi collegamento lungo Sabato (903.000,00 euro)

– Segnaletica aumentata, app di sicurezza: Wayfinfing (300.000,00 euro)

– Housing Sociale Capodimonte: acquisizione aree e urbanizzazioni (2.000.000,00 euro)

– Estensione rete idrica c/da Piano Cappelle (348.091,11 euro)

– Ampliamento strada comunale Spezzamadonna – II stralcio (1.200.000,00 euro)

– Completamento piazza Duomo – II lotto funzionale (947.077,99 euro)

– Manutenzione straordinaria del ponte San Nicola (1.000.000,00 euro)

– Strada Serretelle – ripristino e consolidamento (1.090.000,00 euro)

– Ex Orsoline e Mercato Commestibili – Riqualificazione (4.000.000,00 euro)

– Teatro De Simone – Realizzazione impianto di condizionamento (180.000,00 euro)

– Palazzo Paolo V – Messa in sicurezza e adeguamento normativo (264.886,00 euro)

– Giardini di Palazzo Mosti: lavori di completamento (134.564,00 euro)

– Palestra scuola S. Modesto II – Adeguamento funzionale e messa in sicurezza (350.000,00 euro)

– Palestra scuola F. Torre – Adeguamento funzionale e messa in sicurezza (350.000,00 euro)

– Palestra scuola S. Angelo a Sasso – Adeguamento funzionale e messa in sicurezza (300.000,00 euro)

– Riqualificazione edilizia residenziale pubblica ERP via Nuzzolo (3.000.000,00 euro)

– Costruzione Asilo Nido Capodimonte (1.500.000,00 euro)

– Ex cementificio Ciotta: realizzazione incubatore imprese (1.034.560,57 euro)

– Strutture sociali e sportive a Capodimonte (1.000.000,00 euro)

– Impianto di filtraggio a carboni attivi G.A.C. Pezzapiana (1.819.489,72 euro)

– Scuole F. Torre e N. Sala – abbattimento e ricostruzione (1.000.000,00 euro)

– Campanile chiesa Santa Sofia: rinforzo strutturale (200.000,00 euro)

– Ponte Leproso – interventi manutentivi (200.000,00 euro)

– Anfiteatro di Benevento: restauro e valorizzazione (300.000,00 euro)

– Arco del Sacramento: manutenzione straordinaria (400.000,00 euro)

– Estensione rete videosorveglianza cittadina (250.000,00 euro)

– Abitazioni in via Firenze e via Veneto – housing first (500.000,00 euro)

– Immobile San Pasquale: riconversione per anziani (655.201,15 euro)

– Ex scuola Moscati: intervento per disabili (400.000,00 euro)

– CAN in via Rosselli (460.000,00 euro)

– Parco sportivo ex cementificio Ciotta (200.000,00 euro)

– Interventi per efficientamento energetico 2023 (170.000,00 euro).