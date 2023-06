Benevento, al Mulino Pacifico è tempo di saggi di fine anno per gli allievi della Solot.

Teatro Studio, Scuola di recitazione della città di Benevento, fondata dalla “Solot”, compie trentuno anni e festeggia con un divertente spettacolo di fine anno accademico titolato “Asph?!”, che vede in scena gli allievi attori della compagnia di età compresa fra i 16 ai 26 anni.

Queste le parole, di Michelangelo Fetto, raccontano lo spirito che da anni anima la storica scuola di recitazione; Il presidente spiega che quando i ragazzi cominciano il corso di teatro, come primo laboratorio studiano il monologo di un mito del teatro inglese, Edmun Kean, che oltre ad avere un sicuro impatto poetico ed emotivo è un decalogo comportamentale di regole cui attenersi per la pratica dell’arte scenica: “Non si recita per guadagnarsi il pane: si recita per mentire, per smentirsi, per essere quello che non si è, perché se ne ha abbastanza di essere quello che si è. Si recita per conoscere se stessi, o perché ci si conosce troppo già. Si recita perché si è dei bugiardi fin dalla nascita, perché amiamo la verità e la odiamo nello stesso tempo; ma soprattutto recitiamo perché diventeremmo dei pazzi non recitando”.

Questo è lo spirito che da sempre ha guidato la Solot, che in oltre trenta anni di attività ha visto sbocciare migliaia di giovani.

Frutto del lavoro di quest’anno è il saggio spettacolo “Asph?!” diretto dall’artista partenopeo Rosario Giglio che andrà in scena sabato 17 giugno, alle ore 21.00, nel giardino del Mulino Pacifico.

Il costo del biglietto per la partecipazione agli spettacoli è di 5 euro.

Per l’evento sarà attivata la biglietteria a partire dalle ore 18.00 del giorno stesso dello spettacolo presso il botteghino del Mulino Pacifico.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri: 0824/47037 e 3381457688.