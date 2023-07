Benevento, alla SSML Tesi di Laurea: “Vincente il modello di collaborazione Università-Azienda”

Grande soddisfazione per l’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici “SSML Internazionale” di Benevento dove sei studentesse hanno brillantemente conseguito la laurea triennale in Mediazione Linguistica – L12.

L’evento, che si è tenuto giovedì 13 luglio nell’Aula Magna dell’Università, è stato presieduto dalla Direttrice della SSML, Prof.ssa Gisella Maiello che ha espresso grande soddisfazione, sottolineando la qualità dell’offerta formativa della SSML di Benevento definendola di “eccellenza” e in “linea con le Direttive Europee”.

La SSML Internazionale di Benevento è una realtà universitaria che offre una formazione accademica in ambito linguistico, elemento strategico per il mondo del lavoro.

Le tesi discusse sono state il frutto delle collaborazioni di tirocinio che gli studenti della SSML hanno svolto con aziende ed istituzioni nazionali ed internazionali (Spagna e Germania).

La Dott.ssa Annachiara Maccauro ha proposto un elaborato che ha rappresentato una lettura in chiave moderna dell’opera ”Italienische Reise” scritta da Johann Wolfgang von Goethe tra il 1813 e il 1827, resoconto di un viaggio che l’autore ha compiuto in Italia. La dott.ssa ha colto in questo testo elementi precursori del turismo esperienziale attraverso un analisi semantica di vocaboli in lingua tedesca.

La tesi della Dott.ssa Daniela De Michele, nata dall’esperienza di tirocinio presso la Prefettura di Benevento, incentrata sul ruolo che la Prefettura ha nel capoluogo sannita rapportato a quello delle Prefetture Francesi. La studentessa durante i mesi di stage ha avuto la possibilità di partecipare in presenza a tutte le attività svolte dall’ufficio immigrazioni concentrandosi sulla lingua francese.

La Dott.ssa Marika Pizzella, invece, ha presentato un elaborato in lingua Spagnola di analisi e sviluppo dei sistemi educativi spagnolo e italiano, risultato di un’esperienza formativa svolta presso l’Istituto A Sangriῆa di A guarda (Spagna) nell’estate scorsa. In particolare il lavoro svolto ha messo in evidenza come ogni Stato europeo organizzi i sistemi educativi in modo diverso in termini di durata dei cicli scolastici, qualifiche e offerta educativa.

Il contenuto della tesi della Dott.ssa Rossana Fetto ha esaminato due aspetti della cultura Italiana e Germanica: “La notte di san Giovanni” e “La notte di Walpurga”. Particolarmente interessante è stato il file rouge che lega i due aspetti culturali ascrivibili alla presenza dei Longobardi nei due differenti territori. La dott.ssa ha progettato due diversi itinerari “magici” sia per la Germania che per l’Italia ponendo l’accento sulla ricaduta degli stessi sull’economia locale. L’elaborato è stato redatto in lingua Tedesca ed Inglese.

La Dott.ssa Veronica Iacocca ha presentato una tesi frutto dell’esperienza di tirocinio svolta presso l’Area IV della Prefettura di Benevento a cui sono demandati la Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione. In particolare il contenuto redatto in lingua inglese è un modello di traduzione giuridica con il ricorso a linguaggi specialistici.

La Dott.ssa Teresa Cavaliere, infine, ha presentato un lavoro collegato al tirocinio svolto presso il Comune di Puglianello in provincia di Benevento, redatto in lingua inglese, incentrato sullo sviluppo di un piano strategico del territorio attraverso lo strumento dello SWOT ANALYSIS che consente alle aziende di progettare strategie di efficienza produttiva.

Con le attività di tirocinio, nazionali ed internazionali, la SSML di Benevento offre agli studenti iscritti l’occasione di un contatto diretto con il mondo del lavoro e delle professioni, auspicando che esso possa costituire un’opportunità sia per le aziende ospitanti che per gli studenti, allo scopo di favorire quel processo di internazionalizzazione considerato valore aggiunto alla formazione Universitaria.