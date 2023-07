Benevento, Clementino in concerto: specifiche sui biglietti

Continua a gonfie vele la prevendita per il concerto di Clementino, che si terrà Domenica 16 Luglio, alle 21:00 a Piazza Risorgimento.

È possibile acquistare i ticket presso lo stand presente a piazza Risorgimento, posizionato all’entrata del Village.

Lo stand sarà attivo:

• Venerdì 14/7 dalle 19:00 alle 22:00

• Sabato 15/7 dalle 19:00 alle 22:00

• Domenica 16/7 dalle 11:00 alle 13:00

Il costo del tagliando è di € 14,00 + dir. di prevendita, l’area sarà completamente recintata con orsogrill ricoperti interamente da banner pubblicitari.

Specifiche ingresso gratuito e ridotto per bambini/ragazzi

• Bambini 0-5 anni, entrano gratuitamente con accompagnatore, 1 bambino per

accompagnatore.

• Bambini/ragazzi dai 6-14 anni, il ridotto costa € 10,00 comprensivo di prevendita

Specifiche ingresso gratuito invalidi

È concesso l’ingresso gratuito esclusivamente agli invalidi totali(ovvero invalidità al 100% più accompagnamento) in area riservata con accompagnatore.

L’accesso disabile+accompagnatore prevede un biglietto a pagamento per l’accompagnatore ed un ingresso gratuito per il disabile.

È necessario recarsi da All Net Service – Via Lungocalore Manfredi di Svevia, 25 (tel. 0824 42711)

con copia del verbale di invalidità INPS 100% grave con accompagnamento L. 104/93 art.3 comma 3″ specificando se in carrozzina o bisognoso di un posto a sedere, nome e cognome del disabile e dell’accompagnatore, numero di telefono ed email.

Ricordiamo che i posti riservati ai disabili sono limitati, per cui la conferma sarà soggetta alla effettiva disponibilità del posto al momento della ricezione di tutta la documentazione.

È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma I-Ticket al seguente link:

https://www.i-ticket.it/eventi/clementino-concerto-benevento-biglietti

o presso i punti vendita fisici.

Per il capoluogo sannita, sono:

• All Net Service – Via Lungocalore Manfredi di Svevia, 25 (tel. 0824 42711)

• Bar – Gelateria Tabacchi F.lli Collarile – Piazza S.Modesto 36/Via E.Cocchia 3

(0824361973)