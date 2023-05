Benevento. Controlli nei cantieri edili: denunciate 3 persone.

Nel corso di controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro i Carabinieri della Stazione di Baselice e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tre imprenditori operanti nell’edilizia.

I militari hanno ispezionato un cantiere allestito per la ristrutturazione di un’abitazione privata, riscontrando che due imprenditori lavoravano all’interno del cantiere senza adottare i dispositivi di protezione individuale previsti, mentre il terzo non aveva provveduto ad installare un quadro elettrico, necessario per il funzionamento in sicurezza delle apparecchiature in uso.

A causa di tali condotte è scattata la denuncia per reati che prevedono la comminazione di ammende per oltre settemila euro a carico delle tre persone che sono sottoposte alle indagini e – pertanto – presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

L’attività di vigilanza e controllo svolta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento in stretta sinergia con il locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro è attenta e continua anche nel settore dell’edilizia pubblica e privata al fine di preservare la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori.