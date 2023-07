Benevento, disagi in strada: scoppia la polemica

Una delle strade più trafficate, che da Benevento conduce a Montesarchio è protagonista di una polemica avvenuta questa mattina. Disagi riscontrati oggi a via Castelpoto con la nuova toponomastica, in quanto gli alberi hanno coperto l’impianto che, peraltro, da giorni non funziona.

Gli automobilisti per questo motivo lanciano un appello preoccupati per le conseguenze negative che possono verificarsi in strada.

La speranza è che Comune, Provincia ed enti competenti anche dell’impianto semaforico oltre che della strada, con urgenza riattivino i semafori ed effettuino il taglio dei rami che hanno invaso la banchina, restituendo così sicurezza e tranquillità sia agli automobilisti per percorrono la Statale 7 Appia che a i tenti residenti delle contrade Pino e Serretelle.