Benevento, ecco chi sarà il nuovo allenatore giallorosso

Altra sconfitta per il Benevento, che ora deve accettare l’idea della retrocessione, c’è solo l’aritmetica a tenere in vita la Strega contestata dai propri sostenitori, ormai stanchi e scoraggiati per le prestazioni assolutamente inaccettabili della Strega.

Stellone ha deciso di fare un passo indietro. “Non mi sento più di continuare”. L’allenatore era arrivato nel Sannio con grandi motivazioni e ottimismo, ma non è riuscito a dare qualcosa in più alla squadra. Contro la Spal si è vista poca cattiveria agonistica già nei primi minuti del secondo tempo contro una squadra reduce da cinque sconfitte in trasferta.

La Spal grazie ai 3 punti al Vigorito può crederci ancora, mentre il Benevento sembra ormai alla deriva. Nonostante questo però, Vigorito non molla e chiama sulla panchina giallorossa il quarto allenatore. E’ stato chiamato Andrea Agostinelli, impegnato a Malta. L’allenatore ha accettato subito l’incarico lasciando la squadra che stava allenando in quanto già salva aritmeticamente. Oggi il nuovo tecnico è all’Imbriani per il primo allenamento.