Benevento, Open week dedicato alla prevenzione

In Prima linea per le Donne: l’AORN SAN PIO di Benevento e la Fondazione ONDA Bollini Rosa insieme per un Open week dedicato alla prevenzione. Un’iniziativa nata per celebrare l’VIII Giornata Nazionale dedicata alla Salute della Donna, che ricorre il 22 aprile. Sarà possibile, dunque, effettuare visite gratuite dal 17 al 22 aprile presso gli ambulatori dell’ Azienda Ospedaliera San Pio.

Nel corso dell’Open Week saranno offerti servizi gratuiti da un punto di vista clinico e diagnostico con visite oncologiche, senologiche, reumatologiche, diabetologiche.

Lunedi’ 17 aprile visite ambulatoriali di Oncologia dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso il Padiglione “Rummo”.

Mercoledì 19 aprile visite ambulatoriali di Oncologia dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, Senologia dalle ore 14.30 alle ore 19.00 e Diabetologia dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Giovedi 20 aprile presso il Padiglione “Rummo” visite ambulatoriali di Oncologia dalle ore 14.00 alle ore 16.00, visite di reumatologia dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con Videocapillaroscopia .

Venerdì 21 aprile presso il Padiglione “Rummo” di Benevento visite ambulatoriali di Reumatologia dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con la possibilità di effettuare MOC presso la UOC di radiologia presso il Padiglione Santa Teresa.

Sabato 22 aprile presso il Padiglione “Rummo” visite ambulatoriali di Oncologia dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Le visite si possono prenotare nelle mattine del 12 e 13 aprile chiamando al numero unico 0824- 57781.

“Dedicare del tempo al proprio benessere , fare controlli periodici, prestare attenzione ai piccoli sintomi sono passi importanti per la salute della donna nelle varie fasi della vita.

L’Open Week dedicato alla prevenzione e alla salute delle Donne è un’iniziativa di primaria importanza,che avvicina la donna – utente ai controlli e alle cure ospedaliere, permettendo di rendere più forte l’alleanza diagnostica e terapeutica, agevolando il rapporto tra il medico e le pazienti. La prevenzione assume un ruolo chiave, garantendo un percorso completo e gratuito di assistenza ,partendo dall’effettuazione del test di screening, fino agli eventuali approfondimenti e , se necessario, ai successivi trattamenti di cura e follow – up.

Sono convinta che questo genere di iniziativa, rappresenta un momento di ascolto, di supporto alle donne, nonché un ‘opportunità , per la nostra Azienda Ospedaliera di fare prevenzione e comprendere i bisogni dell’utenza e del territorio”. Lo afferma il Direttore Generale dell’AORN San Pio Maria Morgante.