Benevento, finale di stagione decisivo: si prospetta un aprile di fuoco

Si prevedono due mesi di fuoco in serie B, con molte squadre ancora in corsa per raggiungere il proprio obiettivo. Il Benevento, dal suo canto, è impegnato nella lotta per non retrocedere.

I giallorossi sono reduci da una sconfitta rimediata a Pisa: brutta prestazione che ha fomentato i malumori dell’ambiente, che chiede con forza una reazione per provare a conquistare la salvezza. Tale reazione deve avvenire in casa, dove la formazione sannita si è rivelata la peggiore del campionato.

Le prossime sfide attendono il Benevento in trasferta al San Nicola con il Bari, poi Spal e Reggina in casa. La sfida con la compagine di Ferrara riserva una particolare importanza in quanto scontro salvezza che potrebbe cambiare le carte in tavola in vista del rush finale: se dovessero arrivare i 3 punti, si ritroverebbe un entusiasmo che potrebbe rivelarsi decisivo.

Importante anche la sfida con la Reggina di Inzaghi, la quale sta vivendo un periodo difficile tra campo e società, soprattutto dopo il recente deferimento. Aprile si chiuderà con la trasferta di Palermo.

Dodici punti in palio: il Benevento dovrà provare ad ottenerne quanti più possibile in modo da evitare un finale di stagione ancora più disperato e con più pressione sulle spalle.