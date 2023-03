Avellino, incontro con i sindaci per le energie rinnovabili

E’ in programma domani – venerdì 31 marzo – un incontro promosso dal presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, insieme al coordinatore della segreteria e sindaco di Marzano di Nola, Franco Addeo, per discutere del progetto di fattibilità per la costruzione di un impianto mini-idroelettrico. Il piano si inserisce nell’ambito delle politiche per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili.

Alla riunione, fissata per le ore 12,00 presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, sono stati invitati i sindaci di Domicella, Lauro, Moschiano, Pago Vallo Lauro, Quindici e Taurano. Saranno presenti, oltre al presidente Buonopane e al coordinatore di segreteria Addeo, i consiglieri provinciali Giuseppe Graziano e Antonio Oliviero.