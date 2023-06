Benevento, Gnut a Benevento

L’artista napoletano torna in città con il suo tour ‘Nun te ne fa’, titolo anche dell’ultimo e quarto lavoro lavoro che ha realizzato in studio. Cantautore napoletano che da anni calca le scene musicali seguendo il suo cammino, unico e personale, Gnut ha deciso di dedicare il suo disco ad uno dei mantra più caratteristici della filosofia napoletana ‘Nun te ne fa’, ossia non dare troppo peso ai problemi.

”Scrivere per sopravvivere, vivere per scrivere. Comporre e cantare è cibo per l’anima”. Così l’artista in una sua recente intervista. Un appuntamento da non perdere, dunque, per trascorrere una serata estiva in compagnia di musica e arte.