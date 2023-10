Benevento, il concerto di Toquinho è annullato

L’accademia di Santa Sofia ha ricevuto nella serata di ieri, la notizia dell’impossibilità di ospitare Toquinho per il primo appuntamento della nuova Stagione Artistica, previsto per il prossimo il 13 ottobre.

L’agenzia che segue Toquinho ha comunicato con dispiacere che: “a causa di un serio problema di salute dell’artista, il tour italiano del prossimo autunno (ottobre 2023) è rimandato a data da destinarsi. Il monitoraggio a cui è sottoposto, evidenzia dei parametri da tenere sotto controllo per un periodo di diversi mesi e, di conseguenza, gli impedisce di lasciare il Brasile. In virtù di quanto sopra esposto, al momento non è possibile rimodulare il tour in tempi dichiarabili con assoluta certezza.”.

Scusandosi con gli abbonati e con coloro che hanno già acquistato il biglietto, Accademia è già al lavoro per garantire lo svolgimento della data prevista e non mancherà di sorprendere il suo pubblico con un evento sostitutivo di ricercata qualità e prestigio.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.