Benevento, inizio della prevendita per il concerto di Clementino

Come annunciato lunedì in conferenza stampa, siamo lieti di confermare l’inizio della prevendita per il concerto di Clementino, che si terrà domenica 16 luglio, alle 21.00 a Piazza Risorgimento.

Il costo del tagliando è di 14,00€+dir. di prevendita, la capienza massima della piazza, che sarà completamente recintata con orsogrill ricoperti interamente da banner pubblicitari, è di circa 5000 persone.

Il concerto di Clementino chiuderà il Benevento Sport Village-Exclusive Caruso, che si terrà nella stessa piazza, dal 7 al 12 luglio.

È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma i-ticket al seguente link:

https://www.i-ticket.it/eventi/clementino-concerto-benevento-biglietti

I punti vendita fisici, previsti per il capoluogo sannita, sono:

• Panificio Caruso – Piazza S. Lorenzo, 18 (tel. 082447254)

• Pancaffè Caruso – Via Nicola Sala, 23 (tel. 0824 312444)

• Pub Art Caruso – Corso Dante Alighieri, 58 (tel. 0824 700679)

• WineBakery & Cafè – Corso Garibaldi, 102 (tel. 0824 603036)

• Web’s World – Viale Principe di Napoli, 44 (tel. 0824 609175)

• All Net Service – Via Lungocalore Manfredi di Svevia, 25 (tel. 0824 42711)

I biglietti sono già disponibili, sia online che nei punti vendita cittadini.

Inoltre ricordiamo, per chi fosse interessato a partnership relative al Benevento Sport Village che

può contattare i seguenti recapiti:

– Tel. 0824609175 (Lun-Ven 9-12/16-19)

– Whatsapp 3510573230

– E-mail: info@websworld.it