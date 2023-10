Benevento, Marco Amore presenta “L’Ora del Mondo”

“I miei progetti sono concepiti come testi unitari anziché singoli componimenti. In questo modo, ho voluto rompere le regole della poesia tradizionale e optare per un ‘formato’ che mi permettesse di creare una struttura narrativa, nel caso specifico il poema destrutturato. È attraverso questa forma che mi sono prefissato di rappresentare avvenimenti di vita quotidiana che allargassero i confini della scrittura in modi inaspettati e innovativi”.

È quello che racconta in versi Marco Amore, autore di L’Ora del Mondo (Samuele Editore 2023, pp. 83, prefazione di Luigino Bruni): un volume di poesie atipico, poiché tratta argomenti di tipo economico-finanziario, presentato a Benevento sabato 28 Ottobre 2023, alle ore 17.00, presso la Sala Vergineo del Museo del Sannio.

Una sfida affascinante e complessa, come la definisce il suo stesso autore, che cerca di rendere accessibile un argomento controverso e spesso impenetrabile ai più, ricorrendo al linguaggio emotivo e figurato della poesia. “Il messaggio riguarda le persone, il perché delle loro scelte in contrapposizione al grigio formalismo delle teorie economico-finanziarie; le emozioni, la tristezza e il senso di alienazione giornaliero”.

L’appuntamento vedrà una speciale introduzione dell’economista Luigini Bruni, già autore della prefazione dell’opera, cui seguirà un dialogo tra l’autore e l’editore Alessandro Canzian, il tutto introdotto dai saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e dal Presidente del ‘Circolo Manfredi’ Nunzio Castaldi. Seguiranno le letture dell’attrice Maria Gabriella Tiné. L’organizzazione dell’incontro sarà a cura di Vittorio d’Onofrio. L’accompagnamento musicale sarà di Marta Cioffi e Emanuele Gentile. A moderare l’incontro, il giornalista Gianrocco Rossetti.

L’autore

Marco Amore (Benevento, 1991) è uno scrittore attivo nel mondo dell’arte contemporanea, sia in Italia che all’estero. Dal 2013 svolge il ruolo di curatore indipendente per istituzioni pubbliche e private, spaziando dalle arti visive al design, dall’architettura alla graphic novel. Autore di pubblicazioni di testi critici in cataloghi di mostre e monografie d’artista, in cui il suo contributo affianca quello di personalità come il director of Exhibitions dei Fine Art Museums di San Francisco, Krista Brugnara.

Nel 2019 Marco Amore ha già pubblicato un libro di poesia dal titolo Farràgine (Samuele Editore, Collana Scilla, prefazione di Giovanna Frene), finalista alla XXXI edizione del Premio Camaiore Proposta – opera Prima. Il libro è stato tradotto in spagnolo ed è in corso di traduzione per una prossima pubblicazione in lingua inglese.

Lo stesso anno Amore si affaccia al settore della finanza agevolata, sfida che lo vede tuttora impegnato come progettista presso una società di consulenza integrata per le imprese. Dal connubio tra i due settori è nata questa nuova opera letteraria ‘L’Ora del Mondo’.