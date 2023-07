Benevento, ”Oltre il Giardino”, la nuova rassegna estiva della Solot al Mulino Pacifico.

“Oltre il Giardino” è la rassegna di teatro e di poetiche nel giardino del Mulino Pacifico; il progetto nasce con l’obiettivo di riservare uno spazio alla drammaturgia contemporanea, agli artisti emergenti e alle idee innovative per il teatro dei nostri tempi.

Si comincia venerdì 7 luglio, alle ore 21.00, con “I duellanti”, nuova produzione della Solot, tratto dal racconto di Joseph Conrad, scritto da Francesco Niccolini, per la regia di Mario Gelardi che vede in scena i giovani e promettenti attori Carlo Di Maro e Antonio Turco.

Il programma proseguirà giovedì 13 luglio, alle ore 21.00, con “Mine – Conferenza stanca sul melodramma amoroso” di e con Michele Brasilio e Marina Cioppa, una produzione Vulìe Teatro.

Si tratta di una conferenza stampa rivolta al pubblico, in cui si definisce il rapporto di coppia un melodramma inutile. I due relatori della conferenza dimostreranno come senza amore la coppia possa esistere con individualità e unicità, i soli valori fondamentali per l’essere umano.

E ancora, giovedì 20 luglio, alle ore 21.00, andrà in scena “Con la luce negli occhi sognando Diego Armando Maradona” con Marco Aspride, testo e regia di Riccardo Pisani, voice over di Nello Provenzano, produzione Contestualmente Teatro (Napoli) e Compagnia Teatrale E (Trento), una riflessione sulla figura di Diego Armando Maradona sia come uomo che come calciatore, dove l’amore per il D10S umano smette di essere una questione privata e assume un valore universale, in quanto Diego vive aldilà della morte.

Il costo del biglietto d’ingresso per la visione degli spettacoli è di 12,00 euro.

Per info e prenotazioni è possibile inviare un messaggio whatsapp al num. 3381457688 oppure telefonare al numero 0824/47037.