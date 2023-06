Benevento, taglio del nastro per “La Città solidale”, diversi i lavori di ammodernamento.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco, Clemente Mastella, il vicesindaco con la delega all’Attuazione del Pics, Francesco De Pierro, gli assessori e i consiglieri, il dirigente dell’ufficio Pics, Antonio Iadicicco, il responsabile Unità per il coordinamento del sistema di attuazione del Pics e monitoraggio degli interventi, Giovanni Racioppi, il rup ed il direttore dell’opera, rispettivamente Simona De Filippo ed Elvira Mercurio.

I fondi, consistenti in 800mila euro, sono stati utilizzati per interventi di riqualificazione e ammodernamento di vari edifici, principalmente quello in via Firenze per: sostituzione degli infissi, installazione della ventilazione meccanica ed un produzione di acqua sanitaria, per coibentare e impermeabilizzare i terrazzi; sul tetto è stato posizionato un impianto fotovoltaico per il riscaldamento e la produzione di acqua sanitaria. Le pareti interne ed esterne, infine, sono state rifinite.

L’intervento ha toccato anche l’asilo di via Pacevecchia, dove sono stati effettuati lavori per migliorare l’area verde esterna con la realizzazione di una vasca di accumulo delle acque meteoriche, ed è stato rifatto l’impianto di irrigazione ed installate tende da esterno sulla facciata posteriore dell’edificio.

Infine presso l’edificio situato a Capodimonte sono stati installati impianti e apparecchiature per la purificazione dell’aria nelle aule adibite alla scuola dell’infanzia.