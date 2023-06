Benevento, verso una nuova frontiera: “Si concretizzano gli effetti del Pnrr”.

Un maxi progetto finanziato con 10 milioni di euro del Pnrr, ha dato il via ai lavori di riqualificazione degli alloggi Erp.

Una proposta progettuale di straordinario valore, che si è posizionata, nella graduatoria nazionale, al decimo posto su 140 progetti. Adeguamento sismico, valorizzazione dell’intera area con spazi verdi e le più moderne concettualità di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, saranno i cardini dell’opera.

E’ bene evidenziare anche la sinergia con l’Università degli studi del Sannio, particolarmente preziosa soprattutto per arricchire l’opera con aree verdi e spazi per il tempo libero.

Si tratta di un progetto che trasporterà gli abitanti della zona in una nuova frontiera energetica, grazie al fotovoltaico, che consentirà di abbattere gli oneri condominiali e avere panchine intelligenti con possibilità di ricarica smartphone e collegamento wireless, spazi per il fitness, per l’infanzia e un’ eco-area per i rifiuti.

Il sindaco Clemente Mastella, tirando le somme, ha messo in relazione il progetto di via Nuzzolo con la rigenerazione che interesserà l’intero rione Ferrovia.

Mastella ricorda che sul Pnrr, insieme alla provincia, siamo i primi in Italia per capacità d’attrazione degli investimenti.