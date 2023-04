Benevento, visite algologiche gratuite

Sabato 22 Aprile 2023 all’Ospedale “ Sacro Cuore di Gesù “- Fatebenefratelli di Benevento, nell’ambito dell’Open Day per la fibromialgia, saranno effettuate visite algologiche gratuite per i pazienti affetti da questa patologia.

La fibromialgia è una sindrome estremamente invalidante, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1993, caratterizzata essenzialmente da dolore muscoloscheletrico intenso e diffuso, che non risponde ai comuni analgesici e che si accompagna a facile esauribilità muscolare, a disturbi del sonno e, nelle forme più severe, ad alterazioni neurocognitive, con facile progressione verso l’ansia e la depressione.

Colpisce almeno due milioni di italiani, per la maggior parte giovani donne in piena attività lavorativa, diagnosticata spesso in ritardo per la mancanza di biomarcatori specifici. La diagnosi infatti è clinica, basata su criteri diagnostici internazionali, e gli specialisti di riferimento sono l’algologo e il reumatologo.

Come per tutte le patologie croniche, una diagnosi precoce e trattamenti tempestivi e appropriati influenzano positivamente la storia clinica della sindrome fibromialgica, con ricadute favorevoli a livello clinico, psicologico, sociale ed economico.

Ed è per questo che già dal 2019 presso la nostra struttura – afferma la dr. Renata Di Gregorio – applichiamo, sulla base dell’evidenza scientifica, un trattamento innovativo per il controllo della fibromialgia che è la Autoemoterapia Ozonizzata ( GAET )

Lo scopo di questa giornata – continua Di Gregorio – è anche quello di fare informazione corretta e di dare nuove e concrete opzioni terapeutiche a questi pazienti, nell’ambito di una presa in carico totale della Persona, in piena sintonia con quella che è la mission dell’ospedalità dei Fatebenefratelli.

Per le prenotazioni si consiglia di contattare il CUP dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù FBF allo 0824/771456