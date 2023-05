Bonito, autotreno in fiamme.

Nella tarda serata di ieri 13 maggio i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al km. 70,300 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Bonito, per un incendio che ha interessato un autotreno che trasportava acqua minerale. Il camion partito da Avellino e diretto a Foggia durante la marcia ha preso fuoco. Sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda, una squadra dalla sede centrale di Avellino supportate anche da un’autobotte sempre della sede centrale. Ci sono volute circa due ore per lo spegnimento e la messa in sicurezza.