Calcio, Avellino: ufficiale l’esonero di Massimo Rastelli

Era nell’aria già dalle prime ore di questa mattina. Ora è arrivata anche l’ufficialità dai canali di comunicazione dell’U.S. Avellino. Massimo Rastelli è stato sollevato dall’incarico insieme a parte dello staff tecnico. Di seguito il comunicato del club irpino:

“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Massimo Rastelli.

Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Dario Rossi, il collaboratore tecnico Marco Cossu, l’allenatore dei portieri David Dei ed il preparatore atletico Fabio Esposito.

Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere.

L’allenamento odierno si terrà alle ore 17:30 allo stadio Partenio – Lombardi, a porte chiuse, e verrà condotto dall’allenatore della Primavera Raffaele Biancolino, dal responsabile performance Pietro La Porta, dall’allenatore dei portieri della primavera Pasquale Visconti e dal preparatore atletico Luigi Gennarelli.”

Il trainer campano paga il pessimo inizio di stagione, con due sconfitte, contro Latina e Juve Stabia, e zero gol realizzati. Diversi i nomi che circolano sulla sua sostituzione, con Michele Pazienza, ex mister dell’Audace Cerignola, in pole.

La dirigenza dell’Avellino ha deciso per uno scossone immediato, considerato il notevole esborso sostenuto da parte del patron D’Agostino per costruire una rosa che ambisse alla promozione diretta in Serie B. Davvero troppo brutta la prestazione di Castellammare di Stabia, con i Lupi praticamente rimasti nello spogliatoio all’intervallo ed incapaci di reagire in maniera concreta alla rete del vantaggio stabiese realizzata da Bellich.

Nelle prossime ore il club annuncerà, verosimilmente, il nome del nuovo tecnico. Intanto, confermato l’allenamento previsto per le 17:30, a porte chiuse.