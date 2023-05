Carcere di Benevento, incontro tra Direzione e mondo del lavoro.

Nella giornata del 18 maggio 2023, alle ore 10,30, presso la Casa Circondariale di Benevento, si terrà un incontro tra la Direzione dell’Istituto penitenziario e le rappresentanze del mondo artigianale, industriale e agricolo della provincia di Benevento.

Tale evento si inserisce nel più vasto quadro di iniziative intraprese dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, allo scopo di sensibilizzare la società esterna e, in particolar modo, il settore produttivo alla realtà detentiva, mostrando le potenzialità del lavoro penitenziario.

Il lavoro rappresenta per la popolazione reclusa uno strumento essenziale di rieducazione e di sostentamento. Per questo motivo, la volontà del legislatore di aumentare le possibilità occupazionali dei detenuti alle dipendenze di datori di lavoro privati ha trovato attuazione con la legge Smuraglia del 2000. Tale legge, infatti, promuove l’inserimento lavorativo dei soggetti privati della libertà attraverso una serie di agevolazioni destinate alle imprese e alle cooperative sociali che assumano detenuti o svolgano attività di formazione in loro favore attività formativa retribuita. Oltre alla possibilità di ottenere in comodato d’uso locali e attrezzature interne, le imprese e cooperative hanno diritto a un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto, nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di € 520,00 mensili. Tale credito d’imposta ammonta a € 300,00 mensili per ogni detenuto assunto che sia ammesso alla semilibertà. Inoltre, quanto ai contributi previdenziali, è prevista un’aliquota ridotta nella misura del 95%.

L’incontro del 18 maggio costituisce allora un importante momento di conoscenza della realtà del lavoro penitenziario, durante il quale dare avvio a fruttuose collaborazioni tra le imprese e l’Amministrazione penitenziaria.