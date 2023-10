Casaline Fest “La Peregrinazione”: il Festival artistico-culturale a Torre Le Nocelle il 6,7 e 8 ottobre.

Torna a Torre Le Nocelle la manifestazione artistico-culturale Casaline Fest, che spegne quest’anno la seconda candelina e che si svolgerà il 6, 7 e 8 ottobre nel centro storico del paese.

Le intenzioni sono rimaste le stesse dello scorso anno: produrre all’interno di un Centro Storico quasi del tutto disabitato uno spazio di confronto, di trame artistiche e di anime festose. L’obiettivo è quello di creare relazioni, dialoghi che possano intensificarsi col tempo e che possano dare vita ad alternative rispetto ad una quotidianità sempre più statica e direzionata nel senso del produrre e del consumare.

Nuovo è il tema, “La Peregrinazione”, con cui si intende un vagare senza meta precisa, andare a zonzo e più in generale fare cose senza avere un fine ultimo, per il semplice piacere di farle, ma anche e ancora andare al di là dei limiti del senso comune.

Il programma è ricchissimo e variegato: comprende performance musicali, rappresentazioni teatrali, mostre d’arte e di fotografia, laboratori, conferenze e molto altro ancora.

Passeggiando per i vicoli del centro storico, chiamato dai torresi “le Casaline”, ci si potrà imbattere in musicisti itineranti e spettacoli, si potranno visitare le mostre e passeggiare nel mercato agroalimentare, il tutto senza rinunciare alla genuinità dei piatti tipici acquistabili agli stand enogastronomici che anche quest’anno proporranno un ricco e variegato menù.

Un evento, insomma, che vuole offrire uno sguardo diverso sul nostro territorio e che si rinnova quest’anno con l’intenzione di offrire agli ospiti una varietà di attrattive che possa unire il gusto della scoperta al semplice e puro divertimento. I membri organizzatori della Pro Loco di Torre Le Nocelle sperano per questo nella partecipazione di tutti i torresi e dei paesi e delle associazioni vicine per tener viva e accrescere questa giovane realtà, nei prossimi anni.

A seguire il programma completo dell’evento.