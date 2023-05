Castelvenere, riduzione di pena al giovane responsabile di tentato omicidio.

Sette anni. E’ la sentenza della Corte di appello per Giacomo Jury Ricci (avvocato Marcello D’Auria), 34enne, di Castelvenere, riconosciuto responsabile di tentato omicidio. Rispondeva anche di rissa e porto illegale di arma, accuse per le quali è stata dichiarata l’intervenuta prescrizione. Riduzione di pena di 6 mesi rispetto a quanto stabilito nella prima istanza.

L’episodio risale al gennaio 2013, a seguito di una rissa scoppiata a Castelvenere tra Blandino e Ricci, a causa di una moneta di 1 euro. Blandino era stato accoltellato alle spalle, finendo in prognosi riservata, mentre Fasulo era rimasto ferito in modo non grave al labbro e al volto. Questo è quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Telese Terme.

La discussione che sembrava inizialmente conclusa, al punto che lo stesso Blandino e Fasulo sarebbero saliti in auto per tornare a casa, si sarebbe poi ribaltata quando Ricci avrebbe bloccato la loro Fiat Cinquecento e innescato lo scontro, estraendo un coltello di tipo svizzero e colpendo Blandino.

Parliamo del 16 novembre del 2017 in cui Ricci era stato condannato, disponendo a suo carico anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle due parti civili; 10mila euro per Antonio Blandino, 33 anni, di Guardia Sanframondi, e 500 euro per Vittorio Fasulo, 33 anni, di San Lorenzo Maggiore.