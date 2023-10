Ceppaloni, controlli dei carabinieri in materia di lavoro sui cantieri edili.

I Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Benevento, nell’ambito della vigilanza straordinaria denominata “SAFETY FIRST COD 358” tesa a verificare la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto dello sfruttamento della manodopera e del lavoro nero, hanno eseguito una serie di verifiche su cantieri edili insistenti nell’ambito del territorio di competenza.

In particolare, all’esito delle attività ispettive, in Ceppaloni (BN), militari del locale Comando Stazione CC congiuntamente a personale del N.I.L. deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due imprenditori, impegnati nello stesso cantiere responsabili di “non aver istallato idonei telai protettivi – mantovane” ” nel corso dei lavori ed un altro imprenditore, impegnato su altro cantiere, per aver installato un “ponteggio non a norma” con conseguente sospensione dell’attività per quest’ultimo, per mancanza di sicurezza sul cantiere.

Nel contesto del medesimo controllo, venivano contestate ammende pari ad euro 12.776,00 (dodicimilasettecentosettantasei) ed irrogate violazioni amministrative pari a euro € 3.000,00(tremila).