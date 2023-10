Morcone, ultima giornata dimostrativa per il progetto “Biogransannio”

Il Progetto Biogransannio ha svolto l’ultima giornata dimostrativa presso l’Antico Mulino Florio, un gioiello dell’archeologia industriale costruito intorno al XVIII secolo, che rappresenta un eccezionale esempio di tradizione molitoria a Morcone, nel cuore del Sannio.

L’evento ha visto la partecipazione di responsabili e partner di progetto, agronomi, tecnici del settore, referenti regionali e studenti dell’Università del Sannio, riuniti per esplorare le tecniche di molitura tradizionali impiegate per la produzione delle farine da grani antichi.

Il Mulino Florio, gestito sin dal 2016 dall’Associazione “Il Presepe nel Presepe,” partner del progetto Biogransannio, rappresenta un esempio raro di mulino a pale orizzontali. Per il suo funzionamento è necessario l’accumulo di una grande quantità di acqua che viene deviata dal torrente Zaffio nella “fota” una vasca che, una volta piena, consente di azionare la ruota, un vero e proprio motore che movimenta la macina superiore. La macinatura, eseguita in questo affascinante mulino con metodi tradizionali e macina in pietra, è dedicata esclusivamente ai grani antichi, preservando così una tradizione millenaria.

Durante la giornata dimostrativa, i referenti del Progetto Biogransannio hanno illustrato al pubblico presente il loro lavoro di ricerca e studio. In particolare, il progetto sta esaminando la possibilità di adattare un moderno mulino elettrico ai parametri studiati presso il Mulino Florio tradizionale. Questi parametri includono la frequenza dei giri della ruota e la temperatura molto bassa che viene mantenuta durante la fase di molitura, elementi chiave nella produzione di farine e semole di alta qualità funzionale e nutrizionale.

Durante la dimostrazione, sono stati utilizzati vari tipi di grani antichi, sia teneri che duri, anche al fine di continuare le analisi e le ricerche in laboratorio. Il Progetto Biogransannio si prefigge l’obiettivo di preservare e valorizzare le tradizioni agricole e molitorie del Sannio, aprendo nuove strade per una produzione di farine di alta qualità, sostenibile e in armonia con l’ambiente.