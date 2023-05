‘Ceppaloni Domani’: ultima settimana ricca di incontri.

Continua senza sosta il tour elettorale della Lista ‘Ceppaloni Domani’ guidata dal candidato Sindaco, Claudio Cataudo. Dopo il successo del comizio d’apertura, in piazza Umberto I a Beltiglio, e quello nella sala consiliare di Ceppaloni, in piazza C. Rossi, la compagine di Cataudo ha continuato il proprio tour elettorale in altre frazioni del Comune. Tanto entusiasmo e voglia di riscatto a Tufara Valle, dove la compagine si è presentata venerdì 5 maggio. Successo anche alla frazione di San Giovanni nella serata di ieri, sabato 6 maggio. La tre giorni di comizi, infine, si concluderà questa sera alle 18.30 alla frazione di Santa Croce.

È proprio dal palco di San Giovanni, in piazza dei Martiri, che il candidato Sindaco, Claudio Cataudo, ha annunciato un nuovo appuntamento previsto per mercoledì 10 maggio, alle ore 18.30, nella sala consiliare di piazza C. Rossi. Sarà Angelo Moretti l’ospite che avrà il compito di illustrare le nuove normative in materia di cooperazione allo sviluppo per i Comuni, illustrando, quindi, le prospettive future per il Green Park e quelle del Castello.

Nelle piazze e nelle strade, come già detto, cresce la fiducia nella Lista ‘Ceppaloni Domani’. “Costruiamo il futuro” è lo slogan della compagine che, con tanto lavoro e sacrifico, ha preparato un programma elettorale ricco di contenuti che sono, soprattutto, realizzabili. Sono 8 i capitoli che siglano, di fatto, un patto per Ceppaloni.

Il primo capitolo è dedicato interamente allo “Sviluppo economico e Turismo”. Il documento, infatti, parte dal Castello e centro storico e dal Teatro all’aperto di San Giovanni. Sono questi i tre luoghi che, la compagine di Claudio Cataudo, ha individuato come volano per la ripartenza del turismo e dello sviluppo economico.

Il recupero edilizio del centro storico, affiancato dal progetto per il Castello, permetterà la nascita e lo sviluppo di bed & breakfast, albergo diffuso, ma anche nuove realtà economiche come botteghe e ristoranti. Il tartufo bianco pregiato, inoltre, sarà al centro della ripartenza. Anche Tufara Valle, snodo principale per chi viene dalla Provincia di Caserta o da quella di Napoli, avrà un ruolo chiave all’interno del meccanismo. Per la frazione di Tufara Valle, infatti, è previsto il compito di attrarre turisti, di essere la vetrina dell’interno Comune.

Il Teatro all’aperto di San Giovanni, poi, sarà al centro della cultura. Verrà dedicato un evento al mito delle streghe, ogni anno, il 23 giugno. Per quanto riguarda il Green Park, la struttura immersa nel verde, con due piscine, di cui una coperta, rappresenterà, il fiore all’occhiello della comunità. Per la struttura, infatti, è previsto l’affidamento ad una cooperativa di comunità, in grado di gestire ed investire il capitale sociale locale. Saranno coinvolte le realtà associative, saranno coinvolte persone in cerca di lavoro con competenze utili al programma di sviluppo.

Il secondo capitolo del programma elettorale di ‘Ceppaloni Domani’, punta al “Recupero e rivalutazione delle aree rurali”. Il recupero e la manutenzione dei sentieri è condizione per innescare il cosiddetto “turismo del camminare”. “I sentieri del Frascio” e il “Toppo dei Monaci”, sono due esempi di sentieri naturalistici che possono essere recuperati e valorizzati, così come il piccolo Borgo di Ripabianca. Strettamente connesso al recupero delle antiche tratte, c’è la possibilità di partecipare al progetto “Il cammino dell’Appia Antica”.

Il terzo capitolo, dedicato alle “Politiche sociali, strutture sportive e politiche culturali”, prevede l’istituzione di uno sportello per consentire una migliore comunicazione dei cittadini con l’ambito B1. Sarà creato un servizio di consegna di farmaci a chi è impossibilitato a recarsi in farmaci. L’idea della Lista ‘Ceppaloni Domani’, inoltre, prevede di lavorare in sinergia con la ‘Rete dei Piccoli Comuni del Welcome’. Ampio spazio dedicato allo sport. L’idea della compagine è quella di riconvertire i campi da calcio a cinque in campi da padel, basket e volley. Ma non solo, l’idea è quella di affidare le strutture sportive ad associazioni, cooperative o privati che ne curino la manutenzione, oltre alla realizzazione di un campo di calcio a 11. Spazi verdi, biblioteca, anziani e sostegno alla genitorialità sono gli altri punti di questo capitolo.

Il quarto capitolo, dedicato ai “Lavori pubblici”, apre con la necessità di valorizzare le strutture già disponibili sul territorio, migliorare e potenziare alcune strade di collegamento con il capoluogo e ripristinare la viabilità comunale, così come estendere il sistema fognario, di acqua e gas nelle zone in cui mancano questi servizi. Un paragrafo, poi, è dedicato alla scuola. L’obiettivo è quello di rendere le strutture più vivibili, innovative e funzionali, terminare i lavori del plesso di Ceppaloni, fare un regolamento sulla mensa scolastica ed estendere il servizio di trasporto scolastico anche agli alunni della scuola dell’infanzia.

“Ambiente e territorio”, “Partecipazione”, “Gestione economica” e “PNRR”, sono gli ultimi capitoli del programma elettorale. Migliorare la raccolta differenziata introducendo agevolazioni sulla Tari per i cittadini virtuosi, videosorveglianza per monitorare sversamenti illegali, creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) per favorire lo sviluppo di energia a chilometro zero, realizzazione di un sentiero dell’acqua e ripresa in streaming di tutte le sedute del Consiglio comunale.