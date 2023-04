Chianche, ruba dai binari ferroviari

I Carabinieri della Stazione di Chianche hanno arrestato in flagranza di reato un uomo

della provincia di Benevento, sorpreso a rubare dai binari ferroviari alcuni pezzi di

ferro utilizzati per serrare le traversine di giunzione delle rotaie.

È accaduto ieri pomeriggio a Chianche, in località Stretto di Barba.

L’uomo, indiziato di “furto aggravato”, è stato tratto in arresto e messo a disposizione

della Procura della Repubblica di Benevento per la successiva convalida.

L’intera refurtiva è stata restituita all’ente proprietario della linea ferroviaria.

L’arrestato è persona sottoposta a indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza

definitiva.