Codice della strada, novità annunciate da Salvini

Chiunque utilizzi droghe e viene trovato positivo al test antidroga ha la revoca della patente fino a 3 anni. Il messaggio è chiaro se ti stronchi di canne e ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no, io ti ritiro la patente e fino a tre anni non la rivedi»

Queste sono le parole dettate dal il vice-premier Matteo Salvini, in Irpinia negli ultimi mesi non si è sentito parlare di altro se nonchè di incidenti mortali, dovuti a distrazioni o da conducenti con assunzione di sostanze stupefacenti o alcool, sarà un bene questa nuova legge se mai verrà approvata?

Ancora nulla è per certo siamo ancora ben lontani dalla realtà, le modifiche al Codice della Strada per ora sono state approvate dal Governo e annunciate da Salvini. Cambieranno le regole per alcol e droga, monopattini e autovelox.

Il disegno di legge per la modifica del Codice della Strada è stato approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Tanto per essere chiari significa che ogni articolo dovrà essere ancora approvato da ciascuna delle due camere. Sarà un percorso che durerà alcuni mesi anche se la speranza di Salvini è quella che diventi norma entro l’autunno.