Si sono da poco conclusi i campionati italiani di danza sportiva che si sono svolti alla fiera Rimini dal 6 al 16 Luglio.

Come sempre gli atleti sanniti hanno ottenute ottime posizioni portando sempre più in alto il nome dell’Olympia Dance Sport Studio e rendendo orgogliosi gli istruttori, le famiglie e i propri sostenitori.

Una Rimini infuocata ha visto scendere in pista migliaia di atleti tra cui i tesserati dell’”Olympia” che hanno ballato con l’eleganza e con l’affiatamento che li contraddistinguono; come sempre hanno spiccato per qualità e classe e tra essi c’è chi ha raccolto ottimi risultati.

Primo fra tutti Francesco Pinto che ha indossato due medaglie di bronzo in per il solo latin style in paso doble e jive nella massima categoria (classe A) conquistando il passaggio di merito alla classe internazionale.

Nella disciplina salsa e bachata shine ottimi risultati per Luciana Albanese che con il quarto posto ha conquistato il passaggio di merito alla classe A, per Fatima Saggese, la ballerina più piccola della “squadra Olympia Dance”, anche per lei quarto posto e passaggio di merito alla classe B e per Federica Martignetti che accedendo alle semifinali ha ottenuto il passaggio di merito in classe B. Ottima prestazione anche per le altre atlete dello shine: Veronica D’Ambrosio, Federica Micco, Giorgia Pegno e Camilla Carpentieri .

Altri risultati importanti sono stati: quinta posizione per la crew hip hop che ha gareggiato per la prima volta nella massima categoria guidati dal Maestro Michele Leone, e settima posizione per il gruppo latin style anche per loro al primo campionato nella massima categoria.