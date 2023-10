“Cristian e Sally”, sbarca su Rai Cinema e Rai Play

“Cristian e Sally”, cortometraggio scritto e diretto da Modestino Di Nenna (soggetto, sceneggiatura e regia), é stato inserito nella prestigiosa piattaforma di Rai Cinema e in quella di Rai Play. Il film, grazie all’intuizione e la creatività del regista irpino Di Nenna, in una sola storia narra di tre argomenti sociali come la disabilità, la ludopatia e la violenza sulle donne. I protagonisti del cortometraggio sono ragazzi diversamente abili affiancati dagli attori Corrado Oddi e Simona Buono. L’opera cinematografica prodotta dal Comune di Celano, è stata voluta dal Sindaco Ing. Settimio Santilli, dalla Presidente del Consiglio

Comunale Avv. Silvia Morelli e da tutta l’Amministrazione Comunale in collaborazione con A.S.A.S. – Associazione Stella. Lo short film è stato interamente girato nel

Comune Marsicano. “Cristian e Sally” ha partecipato, grazie all’impegno dell’attore Corrado Oddi e l’Associazione Culturale Immagine a più di cento festival cinematografici, nazionali e internazionali, tra i quali i prestigiosissimi e conosciutissimi David di Donatello e Festival di Cannes. Il cortometraggio è stato anche insignito di otto selezioni ufficiali: Cinemaking

Internation Film Festival (Bangladesh), Mediterraneo Festival Corto XII, Film Festival “Pino Scicolone”, Falvaterra Film Festival, Festival del Film di Cefalù, The Paus Premier Festival (Inghilterra) e Lift-Off Global, nell’ambito di The Lift Off Sessions e Festival dei Tulipani neri. “Cristian e Sally” racconta la storia di Sally (Simona Buono), una ragazza che ha perso entrambi i genitori in giovane età ed è rimasta sola con il fratello disabile Cristian (Domenico Di Bernardo). Quest’ultimo frequenta un centro ed è molto legato agli altri ragazzi disabili presenti nella struttura: tutti insieme formano una grande squadra. Sally conosce un uomo di nome Mauro (Corrado Oddi) che, dopo pochi giorni di fidanzamento, le

propone di iniziare una convivenza. Il loro rapporto purtroppo cambia a causa della vera natura di Mauro, ludopatico violento col vizio del bere.