Centro Studi Edilizia: “confronto sulla energetica e sismica delle strutture edilizie nel nostro paese”

Il Centro Studi Edilizia Reale Campania, in collaborazione con ISI Ingegneria Sismica Italiana, sarà protagonista di un significativo evento dedicato al futuro della riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio italiano. L’evento si terrà venerdì 20 Ottobre dalle 17:00 alle 17:30 in Piazza ISI -il luogo ideato da Ingegneria Sismica Italiana dove si incontrano gli esperti che operano nel settore della progettazione e nello sviluppo di tecnologie per la sicurezza di strutture e infrastrutture- in occasione del SAIE Bari 2023. Questo incontro offre un’importante opportunità per esplorare le prospettive future e i possibili incentivi al di là del Superbonus, finalizzati alla riqualificazione energetica e sismica delle strutture edilizie nel nostro paese.

“ISI Ingegneria Sismica Italiana ritiene sia fondamentale favorire il dialogo tra le diverse competenze che operano nell’edilizia e soprattutto nel patrimonio esistente e, estremamente utile, sensibilizzare a livello nazionale la cittadinanza sulla cultura della sicurezza” così il Direttore di ISI Ing. Davide Trutalli.