Roma, una tesi di laurea sul Comitato delle Radici Irpine e sulla DMO Irpinia Montagna d’Amare

Daniela Sestieri ha tagliato il traguardo con 110 e lode presso la Facoltà di Lettere nel corso di laurea in “Progettazione e gestione dei Sistemi turistici”.

Un percorso di studi eccellente che si è concluso con la discussione della tesi su “Il turismo delle radici per una valorizzazione sostenibile dei piccoli comuni: il caso dei comitati territoriali delle radici”. I casi analizzati sono quelli della Ciociaria e dell’Irpinia.

A giugno 2022, infatti, l’associazione Glocal Think presieduta da Vincenzo Castaldo ha presentato a Montevergine il Comitato delle Radici Irpine. Un progetto che ha visto il supporto iniziale del Comune di Mercogliano come capofila in rete con Salza Irpina, Lacedonia, Santo Stefano del Sole e Andretta.

Il comitato irpino, che si è evoluto dando poi vita nel 2023 alla DMO Irpinia Montagna d’Amare, oggi conta quasi venti comuni aderenti.

«È stata una grande emozione assistere ad una tesi di laurea in cui l’oggetto dello studio ed il caso preso a modello è frutto del nostro lavoro» ha dichiarato Vincenzo Castaldo. «Ringrazio chi ha creduto e costruito con noi la rete e chi oggi continua a sostenere la DMO guidata da Emanuela Sica. Con orgoglio portiamo l’Irpinia

fuori dal territorio, raccontandola come buona pratica da replicare» – conclude Castaldo.