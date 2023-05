Cusano Mutri, VIII edizione delle “Olimpiadi dei Forum”.

Dal 27 al 30 luglio il Forum Giovani di Cusano Mutri ospiterà la ottava edizione delle ‘Olimpiadi dei Forum’. Un evento promosso dal Coordinamento dei Forum dei Giovani di Benevento che sempre di più tende ad essere una manifestazione di riferimento per la provincia sannita. Tanta soddisfazione è stata espressa dal Forum dei Giovani di Cusano Mutri che hanno vinto la selezione del progetto ‘Olimpiadi’ ed oggi ad intervenire è Floriano Iassogna, presidente del Forum di Cusano Mutri. “Come ogni anno è stato pubblicato un bando di selezione per decidere quale sarebbe stato il paese ospitante delle Olimpiadi dei Forum – afferma Iassogna che però “per fare un passo avanti bisogna prima fare un passo indietro, direbbe giustamente qualcuno”. Ed ecco il racconto di questa ‘avventura’: “Lo scorso anno, la manifestazione si è svolta nei paesi di Ponte e Torrecuso: ho voluto fortemente che il nostro Forum partecipasse con una rappresentanza giovanile più ampia possibile. Con oltre 30 partecipanti – spiega Iassogna – siamo stati tra i Forum più numerosi e abbiamo collezionato punti su punti fino ad arrivare alla vittoria finale. Una consulta giovanile nata il 2 aprile e che il 31 luglio, dopo solo qualche mese, è andata a vincere le Olimpiadi dei Forum 2022. Quest’anno, il 2 aprile 2023, esattamente un anno dopo l’inizio della mia avventura con il Forum dei Giovani di Cusano Mutri, ho consegnato il progetto ‘Cusano 2023’. Una semplice raccolta di files che ha cominciato pian piano a crescere sul mio pc, una cartella generica che per scaramanzia ho rinominato solo sulle battute finali ‘Cusano 2023’. Ed ecco che – continua il presidente – il Coordinamento Provinciale dei Forum di Benevento ha scelto proprio il nostro progetto e quindi Cusano Mutri come paese ospitante per le prossime Olimpiadi”. Da qui le conclusioni di Floriano Iassogna: “Lo svolgersi di questa manifestazione nel nostro piccolo borgo sarà motivo di orgoglio e allo stesso tempo una grande occasione per l’intera comunità. Cusano 2023 vuole essere uno stimolo a migliorare, a collaborare, a far conoscere le bellezze del nostro paese, dagli spazi pubblici alle eccellenze enogastronomiche, passando per l’artigianato locale e alcune attività sportive caratteristiche. I prossimi mesi – conclude – saranno molto intensi e sono sicuro che in tanti potranno e vorranno contribuire alla buona riuscita delle Olimpiadi dei Forum”.

Intanto venerdì 12 maggio alle ore 18.00 nella sala consiliare del Comune di Cusano Mutri ci sarà la presentazione del dossier ‘Cusano 2023’. Interverranno: Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento), Alessandro Pepe (Presidente UsAcli Benevento), Daniele Belmonte (Presidente del Coordinamento dei Forum Benevento), Antonio Iadarola (Consigliere del Comune di Cusano Mutri), Floriano Iassogna (Presidente del Forum dei Giovani di Cusano Mutri). Moderatrice dell’incontro Teresa Morone (Vicepresidente Regionale della Commissione Politiche Giovanili).