Eccellenza: cade la Virtus Avellino e perde la leadership

Punteggio tennistico per il big match di giornata che vedeva contrapposti la Virtus Avellino Santo Stefano e la Scafatese 1922.

Un 0-6 che non lascia spazio a molte parole, nonostante l’ottimo avvio dei virtussini che al 7′ avevano trovato anche il vantaggio, salvo poi vedersi annullare la rete per sospetto fuorigioco. Da quel momento la Scafatese sale in cattedra e porta a casa il risultato. Le reti sono di Tedesco, tripletta, e Labriola, doppietta.

Si segnala un infortunio occorso nei minuti finali del primo tempo al portiere della Scafatese, Giovanni Solombrino, a seguito di un forte scontro di gioco, che lo ha costretto ad uscire dal campo in barella. Prima sconfitta in campionato per gli irpini che perdono anche la leadership in campionato a scapito proprio dei salernitani.

L’unica vittoria casalinga in questi anticipi la porta a casa il Castel San Giorgio contro il Faiano, che con questi 3 punti forma la nuova coppia di testa a pari punti con la Scafatese. Un 3-1 frutto delle reti di Sabatino, doppietta, e di Giordano per i rossoblu che liquidano agevolmente la pratica Faiano.

Il Sapri Calcio corsaro a Sant’Antonio Abate. È la rete di Castillo Cabrera a decidere il match che vale 3 punti per i biancoazzurri e si portano ad 11 punti.

Pareggio per 2-2 tra il Città di Solofra e la Pro Sangiorgese. I conciari superano l’Apice, che ha una partita in meno, e in attesa delle partite di domani, escono dalla zona Playout.

Le partite di domani: Agropoli-Audax Cervinara, Apice-Santa Maria La Carità, Calpazio-Costa d’Amalfi, Giffoni Sei Casali-Salernum Baronissi, Sarnese-Buccino Volcei.