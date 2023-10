Promozione: quattro pareggi. Il Grotta torna alla vittoria.

Un pomeriggio odierno ricco di pareggi per le squadre impegnate nel Girone C del campionato di Promozione Campania.

Finisce a reti bianche la partita che ha visto contrapposti Sporting Pietrelcina e Terzigno. Con questo pareggio i partenopei escono momentaneamente dalla zona Playout, mentre i sanniti restano agganciati al treno per i Playoff.

Uno a uno tra Forza e Coraggio e LMM Montemiletto giocata allo stadio Mellusi di Benevento.

Padroni di casa in vantaggio al 25′ del primo tempo con De Ieso. Il gol del pareggio per i gialloverdi lo sigla Starita al 70′.

Stesso risultato nel derby sannita tra Castelpoto e Montesarchio.

Al gol di Caruso al 14′ per i padroni di casa, risponde De Nitto al 44′. Importante il punto guadagnato dal Montesarchio così da allontanare lo spettro della retrocessione.

Ancora un 1-1 nell’altra partita giocata allo stadio comunale “Ugo Ievoli” di Sant’Agata dei Goti.

I padroni di casa, ancora a secco di vittorie in campionato e impanati negli ultimi posti di classifica, sono andati vicinissimi alla prima vittoria stagionale, se non fosse stata realizzata la rete del pareggio, durante i minuti finali del match contro il Baiano.

Virtus Goti ferma a 2 punti dopo 7 giornate.

Torna alla vittoria il Lions Grotta dopo il passo falso di domenica scorsa. Mister D’Alessandro lancia dal primo minuto il giovane Morra, dando un turno di riposo a Giulio Sciretta.

Il Grotta, che oggi ha giocato con un’inedita maglia “Halloween edition”, si porta subito in vantaggio con Riccio, per poi essere riacciuffata dal Saviano grazie alla rete del Capitano Cozzolino, ex giocatore di serie A. La decide nel secondo tempo il difensore Flammia, alla quarta marcatura in campionato. Con questa vittoria il Grotta aggancia temporaneamente l’Heraclea al primo posto in classifica.

Le partite di domani vedranno contrapposte: Cimitile-G.Carotenuto, Marigliano-Savignanese, Heraclea-San Vitaliano.