Dl Caivano, Cosenza (FdI): meno tasse e zona franca urbana, così lo Stato combatte la criminalità

“Depositato in Senato, su proposta del Mimit, un emendamento del governo al dl Caivano che introduce aiuti concreti per lo sviluppo economico dell’area. Si prevedono fino a 15 milioni per rilanciare le attività industriali e salvaguardare i livelli occupazionali. Istituita, poi, la ‘Zona franca urbana’, per sostenere il tessuto produttivo e favorire l’autoimprenditorialità. Imprese e professionisti usufruiranno di un’esenzione dalle imposte sui redditi, sugli immobili usati per l’attività e non dovranno versare i contributi previdenziali e assistenziali. Una mossa decisa del governo per combattere la criminalità organizzata”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Giulia Cosenza, vicepresidente della commissione Cultura di Palazzo Madama.