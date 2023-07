Foiano, “Feo Fest 2023” presentazione del programma alla conferenza Stampa.

Il Comune di Foiano, in collaborazione con il Collettivo Gea, ha dato vita all’evento “Feo Fest 2023”. L’iniziativa nasce come insieme di cultura, ecologia e enogastronomia. Un’occasione per vivere in contatto diretto con la storia dei luoghi del territorio.

Questa sarà la terza edizione; dal 26 al 30 luglio. Rispetto agli anni passati Feo fest punta ad ampliare i suoi orizzonti al fine di divenire un grande evento nel Sannio. Il programma, ricco di contenuti, sarà presentato nel dettaglio alla conferenza Stampa.

Questa si terrà il prossimo venerdì 21 luglio 2023 alle ore 10,00 nella sede dell’Amministrazione Provinciale di Benevento Rocca dei Rettori.