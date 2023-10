Fragneto Monteforte, vi aspettano Ufo, Alieni e Mongolfiere

Un interessante convegno, con ingresso gratuito, dal titolo “UFO.EXTRATERRESTRI. E’ iniziato il contato ufficiale?”, si svolgerà domenica 15 Ottobre 2023 a Fragneto Monforte, a pochi chilometri da Benevento.

L’evento si svolgerà in occasione del tradizionale raduno internazionale delle Mongolfiere, giunto alla XXXV edizione, con stand gastronomici, spettacoli, voli di mongolfiere e tanto altro.

Finalmente si farà un po’ di chiarezza su quanto sta accadendo negli Stati Uniti d’America, sui tanti avvistamenti nel mondo, sui misteri del Pianeta Marte, sulle paure, ansie e aspettative derivanti dall’incontro con gli alieni, sui protocolli da osservare in previsione di un primo contatto, sulle vicende storiche dell’ufologia. L’evento si svolgerà presso la sala consiliare che è facilmente e comodamente raggiungibile, prima in autostrada e poi superstrada e poi la percorrenza di soli km 2 di strada statale.

Arrivati in Fragneto Monforte, prendere via Botteghe fino a piazza Santissima Croce, dove c’è la sala sede del convegno. Relatori saranno il Presidente del CUFOM Angelo Carannante reduce da trasmissioni televisive e documentari a tema ufo, il vicepresidente Nino Capobianco, il Presidente onorario Ennio Piccaluga ed altri ufologi ricercatori del CUFOM. Si parlerà degli ultimi avvenimenti negli Stati Uniti d’America, della possibilità di vita intelligente su Marte ed altri corpi celesti, di ufo nella Storia e presso popoli antichi, di ufo e psiche umana ed impatto psicologico derivante dal contatto con popoli alieni ed i protocolli da osservare in ipotesi di incontri con civiltà extraterrestri.

Si raccomanda di raggiungere la sala convegni per tempo in modo da trovare posto. Per info telefonare ai numeri 3396265107, 3204659798, anche di Whatsapp, su centroufologicomediterraneo2@gmail.com.