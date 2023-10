Calcio, l’Avellino regola anche la Casertana. Al “Pinto” è 0-2

Seconda vittoria consecutiva in campionato per l’Avellino. Basta un gol per tempo per sconfiggere la Casertana nel “Monday night” dell’ottava giornata di campionato. I biancoverdi di mister Pazienza si schierano con l’ormai consueto 3-5-2. Tra le novità il rientro di Benedetti nel pacchetto arretrato, con Armellino che ha riguadagnato il posizionamento a metà campo, e l’esclusione di Palmiero, entrato a gara in corso.

Bastano soli 12 minuti per sbloccare il match: Sgarbi riceve palla dalla difesa, resiste alla carica avversaria e con un preciso tiro mancino batte Venturi sul primo palo. Subito in vantaggio l’Avellino.

Al 40esimo grande occasione per i lupi. Cross basso dalla fascia sinistra sul quale non riesce ad avventarsi Gori. La sfera arriva sul piede di Varela, il quale sbaglia clamorosamente l’impatto col pallone, che arriva facilmente tra le braccia del portiere della Casertana.

La seconda frazione di gara si apre con i padroni di casa più propositivi, complice anche l’ingresso di Carretta, al posto dell’infortunato Celiento, ed il necessario cambio di sistema di gioco. Almeno due occasioni da gol per la Casertana nei primi 15 minuti della ripresa, ma i terminali offensivi dei falchetti non hanno mai impensierito l’estremo difensore Ghidotti.

Al 68esimo pericoloso l’Avellino con Sgarbi. Il bomber biancoverde riceve palla da Tito, supera l’avversario e si invola verso la porta. Il suo mancino rende solo l’illusione del gol, cogliendo l’esterno della rete.

Due minuti più tardi arriva il raddoppio dell’Avellino. Sugli sviluppi di un fallo laterale, Sgarbi appoggia verso Tito che crossa di prima intenzione. Sul pallone si fionda Marconi che con uno stacco imperioso supera i due centrali della Casertana e trafigge per la seconda volta Venturi. E’ il colpo del K.O. che arriva in un momento in cui la Casertana aveva preso campo e costretto sulla difensiva l’Avellino.

All’82esimo ultima nitida occasione per l’Avellino: Casarini appoggia per Marconi che, rientrato sul sinistro, scaglia una botta che trova pronto Venturi, il quale si impegna in una parata plastica.

Dopo 5 minuti di recupero, termina il match del “Pinto”, con l’Avellino che espugna il campo della Casertana con il punteggio di 0-2. I lupi di mister Pazienza mostrano concretezza e continuità nei risultati. Per i padroni di casa, invece, ha certamente pesato il difficilissimo calendario, che ha visto i falchetti impegnati ogni tre giorni, con evidenti difficoltà nel recupero delle energie.

CASERTANA (3-5-2): Venturi; Soprano, Sciacca, Celiento (37′ Carretta); Calapai (55′ Paglino), Casoli, Toscano, Proietti, Anastasio; Curcio (55′ Taurino), Tavernelli. (All. Cangelosi)

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Benedetti, Mulé; Ricciardi, Varela (60′ Palmiero), Armellino, Casarini (83′ Pezzella), Tito (83′ Maisto); Sgarbi, Gori (67′ Marconi). (All. Pazienza)

AMMONITI: Cancellotti, Soprano, Casarini, Casoli, Pezzella.