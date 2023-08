Guardia Sanframondi, conclusa con grande successo la rassegna “Vinalia”

Con un’eccellente e molto apprezzata torta crema chantilly, amarena e bagna allo Strega,

realizzata dal laboratorio di pasticceria sociale di comunità DolceMente, e il tradizionale

brindisi di “Calici di stelle”, s’è conclusa Vinalia, la trentennale rassegna enogastronomica

proposta nel centro storico di Guardia Sanframondi.

Una manifestazione di esaltazione del prodotto vitivinicolo che, ancora una volta, ha attratto nel Sannio beneventano tante persone dai paesi limitrofi e dalle altre zone della Campania e non solo. Una vetrina di valorizzazione dei vini del nostro territorio. E anche quest’anno a Vinalia, a cui la Giunta della Regione Campania ha conferito il titolo di Evento di interesse regionale, non poteva mancare il nostro stand di dolci, serviti direttamente da operatori, volontari e ragazzi di DolceMente. Semifreddi, crostate e torte, una più buona dell’altra, tutte da gustare, tutte da assaggiare.

Questo perché, da sempre, le tre linee direttrici del laboratorio di pasticceria sociale di

comunità DolceMente, dove, ragazzi con disabilità fisica e/o comportamentale, insieme a

pasticcieri e volontari, realizzano prodotti di pasticceria secca, fresca e danno vita a piccoli

catering, sono: l’attenzione al prossimo, l’amore per la qualità e il rispetto per l’ambiente.

Ma Vinalia non è solo vino. C’è anche un’offerta enogastronomica variegata e artistico-

culturale elevata.

Il tutto accompagnato da ottima musica. Il presidente di iCare, insieme a tutto il CdA, non hanno voluto far mancare un messaggio di ringraziamento sia a quanti visitatori e acquirenti sono accorsi presso lo stand dei dolci di DolceMente, sia a tutti coloro che si sono spesi e impegnati in questi giorni, anzi in queste serate e nottate.

“Carissime e carissimi, scriviamo queste poche righe per ringraziare tutte e tutti coloro che

hanno reso possibile la nostra partecipazione a Vinalia 2023. I commenti che ci sono

arrivati sono straordinariamente positivi e pieni di entusiasmo. Bellissime anche le foto che

sono girate sui social. Grazie infinite! La cooperativa nasce (e desidera ogni giorno

realizzare questo sogno) per creare un mondo più bello e inclusivo, per generare percorsi

di felicità. La nostra partecipazione ad eventi come Vinalia ci consente di spiegare il senso

profondo di quello che facciamo. I nostri dolci sono buonissimi, più belli i sorrisi visti nelle

foto. Voi, tantissimi in numero e preziosissimi nei talenti offerti, avete reso possibile questo

sogno. Possiamo solo dirvi grazie, sappiamo che questa bellezza nel vostro cuore potrà

ancora crescere, affinchè sia un seme che porti altri frutti. Ancora grazie e a presto per

altre avventure!”