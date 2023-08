Benevento, al via la I edizione della Masterclass dell’Università “Giustino Fortunato”

Si terrà nei giorni 25 e 26 settembre dalle ore 9 alle ore 13, in presenza presso la sede dell’Ateneo in Via Delcogliano a Benevento ed in modalità online, la I edizione della Masterclass dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento rivolta a studenti diplomati e diplomandi, neo iscritti all’Università ma aperta anche a studenti universitari, laureati e professionisti interessati.

Obiettivo della Masterclass è offrire ai partecipanti due giornate intensive di attività pratiche e laboratoriali su tematiche di stringente attualità, con un metodo interdisciplinare e finalizzate ad un più efficace orientamento.

Tema dell’edizione 2023 sarà: ARTIFICIAL INTELLIGENCE Impact – Changes – Skills. Molti i temi che verranno affrontati, tra cui quello della giustizia predittiva, dell’apprendimento delle macchine, dell’utilizzo della AI nella manutenzione di impianti e infrastrutture per il trasporto, del Learning e Computational thinking, dei Serious games e della realtà estesa per la diagnosi e la riabilitazione, della Digital economy, del rapporto tra AI e UAS, del Coding in educazione …

La partecipazione alla Masterclass è gratuita ed è inserita nel programma di Orientamento dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento. Il metodo è interattivo, ed è basato sui casi di studio e sul rapporto diretto con i docenti, anche con lavori in piccoli gruppi, per favorire la partecipazione attiva di ogni singolo partecipante.

A conclusione della Masterclass sarà rilasciato attestato di partecipazione, valevole anche per attività di PCTO e credito scolastico. Gli interessati a partecipare devono compilare il form di iscrizione al seguente link:

https://www.unifortunato.eu/servizi-studenti/masterclass/