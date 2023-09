Irpinia, al via al progetto “Se una notte in Irpinia un viaggiatore”

Nel centenario della nascita di Italo Calvino, “Se una notte in Irpinia un viaggiatore” rappresenta un omaggio al libro infinto dello scrittore e intellettuale italiano: un’opera post-moderna sorprendente, che riflette sulle molte e diverse possibilità della narrazione, nell’impossibilità di giungere non solo a una conclusione, ma a una conoscenza definitiva della realtà.

È un’opera di inizi, di stimoli, di continue fascinazioni, esattamente come questo progetto: una prima esperienza per raccontare un territorio in modo diverso, sia ai suoi stessi abitanti che ai visitatori, offrendo uno sguardo rinnovato, ampio e curioso. Un percorso in sei tappe per sei comuni dell’Irpinia, seguendo il filo di un racconto unico alla ricerca di luoghi nascosti e bellissimi, inattesi proprio come le pagine che il Lettore e la Lettrice di Calvino sfogliano immaginando una fine che non arriva mai, perché ogni nuovo inizio è vita, movimento, eccitazione, smarrimento.

Attraverso performance musicali, teatrali, mostre digitali, masterclass, itinerari e degustazioni – che altro non sono che mezzi altri per raccontare storie – i paesi si animeranno di narrazioni nel nome di Calvino e i partecipanti diventeranno Lettori e, insieme, Viaggiatori.

Ogni evento avrà il nome di uno dei capitoli dei meta-libri ripercorsi nell’opera calviniana, inseriti in una cornice di incipit: tutti aperti e nessuno concluso.

Segneranno il percorso le mostre e le installazioni visitabili create da Kanaka Studio: un’esperienza immersiva tra luci e ombre, tra il visibile e l’invisibile attraverso le pieghe dei centri storici e dei monumenti. Allo stesso modo i trekking urbani curati da Vito Rago per Cammini d’Irpinia ci porteranno a spasso per conoscere gli angoli più segreti dei piccoli comuni irpini, lasciandosi sorprendere da scorci suggestivi e paesaggi inaspettati.