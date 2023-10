Irpinia, aperte le iscrizioni al corso di formazione per diventare operatori turistici

Lavori nel Turismo o nei settori connessi alla valorizzazione turistica e alla promozione della Campania? È ancora aperta in provincia di Avellino la finestra per iscriversi al nuovo corso pilota gratuito dell’ITS BACT, la Fondazione individuata dalla Regione Campania come attuatore della sperimentazione per la formazione turistica esperienziale.

Grazie alla collaborazione di prestigiosi esperti in materia sarà possibile qualificarsi come Operatore di Turismo Esperienziale in Campania. Acquisendo competenze orientate alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, con lo scopo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e turistico della Campania attraverso la personalizzazione di esperienze immersive e coinvolgenti.

Possono partecipare tutti coloro che lavorano, o hanno lavorato, nel comparto turistico o in uno dei settori connessi alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale, enogastronomico, sia in qualità di liberi professionisti che come dipendenti di imprese e altre organizzazioni.

I candidati dovranno avere la conoscenza professionale di una lingua straniera e dovranno possedere buone capacità di empatia, comunicazione, relazione e conduzione di gruppi di persone. Al corso si accede tramite bando di selezione.

Il corso professionalizzante dell’ITS BACT è gratuito e sarà replicato per ogni provincia della Campania. Dura 180 ore tra aula, laboratorio e stage, e rilascia sia un attestato di competenze che la validazione di un prodotto di Turismo Esperienziale.

Istruzioni per le nuove candidature

Cliccando su questo link (https://bit.ly/doc-otec) si accede ad uno specifico drive che contiene:

– Cartella Modulo Iscrizione OTEC: all’interno trovate il modulo di iscrizione da compilare in ogni sua parte e da sottoscrivere.

– Cartella Dichiarazione dei Minimis: all’interno trovate il modulo da compilare in ogni sua parte e da sottoscrivere (nel caso di imprese).

– Cartella Bando OTEC: Il Bando pubblicato.

Importante

Il modulo di iscrizione, una volta compilato, andrà inviato a iscrizione.otecampania@itsbact.it insieme a:

– copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale

– curriculum vitae firmato

– dichiarazione de minimis (nel caso di imprese)