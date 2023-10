Benevento, Tosca Donati inaugura la nuova stagione dell’Accademia di Santa Sofia

Il 27 ottobre Tosca Donati, al Teatro Comunale a Benevento, inaugura la nuova stagione di Accademia di Santa sofia.

L’Accademia di Santa Sofia ha finalmente il nome di chi aprirà la nuova Stagione Artistica, in sostituzione del concerto di Toquinho, previsto per il 13 ottobre, e saltato per problemi di salute dell’artista brasiliano.

Il primo appuntamento della prestigiosa kermesse, è previsto dunque per il venerdì 27 ottobre, con Tosca Donati, un’artista di classe, musicista e intellettuale raffinata e intelligente, che ha fatto della contaminazione e della ricerca la sua chiave stilistica, sempre in meraviglioso equilibrio tra musica e teatro-canzone, tra perfezione ed emozione.

Tosca Quintet. Questo il titolo del mini-tour che la cantante, attrice e ricercatrice musicale porterà in scena a Benevento. Piccole incursioni artistiche, per un nuovo suggestivo viaggio nelle sperimentazioni musicali di un vasto repertorio che raccoglie i suoni del mondo, appositamente rivisitato e riarrangiato in una versione pensata su misura per violoncello, chitarra, pianoforte, percussioni e voci.

Per informazioni potete contattare Accademia al numero 0824.1901208, o all’indirizzo email: accademiadisantasofia@alice.it, o sui social Instagram e Facebook.